14 Gennaio 2021

Manifestazione di interesse per affidamento semestrale del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elettrici, termoidraulici e di condizionamento del CNR – Area ricerca NA1. Ente appaltante: Istituto di biochimica e biologia cellulare. Importo: 67.500 € Scadenza: 26/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

