23 Dicembre 2020

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza alla conduzione degli impianti elettrici ed elettronici facenti parte del sistema integrato di trattamento dei reflui fognari dei comuni in provincia di Savona. Importo: 727.100 € Scadenza: 30/12/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

