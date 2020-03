10 Marzo 2020

Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per accordi quadro con un unico operatore per la realizzazione dei servizi e forniture a Sellia Marina (CZ). Suddiviso in 6 lotti. lotto 1: lotto a): servizio di manutenzione impianti elettrici pubblica illuminazione, edifici e strutture pubbliche. Importo: 39.600 euro Scadenza: 20 marzo 2020 Bando (zip)