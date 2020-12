29 Dicembre 2020

Interventi di manutenzione programmata e ordinaria degli impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, citofonici, videosorveglianza, fotovoltaici per immobili della fondazione Enpam Real Estate srl a Milano e provincia. Importo: 538.016 € Scadenza: 12/1/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

