4 Febbraio 2020

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici a Formia (LT), per la durata di 7 mesi. Importo: 79.922 euro Scadenza: 17 febbraio 2020 Bando (zip)