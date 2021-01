5 Gennaio 2021

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei prescritti requisiti per la sottoscrizione di un accordo quadro con n. 1 contraente per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del comune di Ruvo di Puglia (BA) per l’anno 2021. Importo: n.d. […]

