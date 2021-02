5 Febbraio 2021

Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione del Promotore, della gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica del Comune di Mondovì (CN), comprese la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica. Importo: 9.091.002 € Scadenza: 14/4/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

