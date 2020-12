21 Dicembre 2020

Manifestazione di interesse di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e semaforici per comune di Cuorgnè (TO). Importo: 54.998 € Scadenza: 28/12/2020

