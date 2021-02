10 Febbraio 2021

Avviso pubblico di indizione di procedura di gara, finalizzata all’individuazione del contraente, per l’affidamento e l’esecuzione di un appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione pubblica e semaforici nel Comune di Buttigliera Alta (TO). Anni: 2021 e 2022. Importo: 19.600 € Scadenza: 22/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

Potrebbe interessarti anche: