24 Febbraio 2021

Avviso a partecipare all’acquisizione di preventivi, per la manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione e degli altri impianti elettrici a servizio di tutti gli edifici comunali di Montereale (AQ) per l’anno 2021 e 2022. Importo: 55.200 € Scadenza: 8/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

