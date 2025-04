Servizio di manutenzione e pronto intervento su impianti ed elettrodotti in alta, media e bassa tensione e linee in fibra ottica. Comune di Reggio nell’Emilia (RE). Ente appaltante: Iren S.p.A. Importo: 708.260 € Scadenza: 29/5/2025 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus