28 Dicembre 2020

Lettera di invito per concessione, tramite finanza di progetto a termini con diritto di prelazione in favore del promotore, per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale di Sedriano (MI), comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura dell’energia elettrica, con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi […]

Potrebbe interessarti anche: