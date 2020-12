30 Dicembre 2020

Affidamento servizio di manutenzione e gestione impianto di pubblica illuminazione cittadino, impianti elettrici edifici comunali ed impianti fotovoltaici di proprietà del comune di Castelgrande (PZ) per il periodo dal 01.02.2021 al 31.12.2024. Importo: 31.358 € Scadenza: 15/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

