28 Gennaio 2021

Avviso pubblico per individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da svolgersi tramite MEPA, per l'affidamento della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a Gasperina (CZ). Importo: 43.500 € Scadenza: 10/02/2021

