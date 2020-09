30 Settembre 2020

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti interessati alla locazione di porzione di terreno di proprietà comunale situato in località "Bosco di Cancello", comune di Cancello e Arnone (CE), finalizzata alla realizzazione di impianti di energie rinnovabili. Importo: n.d. Scadenza: 12/10/2020 Bando (zip)