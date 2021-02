Titolo: Hydrogen Insights – A perspective on hydrogen investment, market development and cost competitiveness L’idrogeno verde, prodotto da elettrolisi dell’acqua con elettricità 100% rinnovabile, può diventare competitivo su scala globale entro il 2030 per diversi utilizzi finali; i costi per la sua produzione potrebbero scendere a 1,4-2,3 dollari per kg nei prossimi dieci anni. Autori: […]

Potrebbe interessarti anche: