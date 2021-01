7 Gennaio 2021

Procedura negoziata, senza bando di gara, per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia a Pantelleria (TP). Importo: 1.007.343 € Scadenza: 19/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

