27 Febbraio 2020

Gara telematica per la sottoscrizione di un contratto annuale, con facoltà di ripetizione annuale, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, con integrazione e/o sostituzione di parti e componenti degli impianti di illuminazione pubblica del porto di Catania. cod. riferimento telematico g00009. Importo: n.d. Scadenza: 10 aprile 2020 Bando (zip)