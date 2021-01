22 Gennaio 2021

Lettera d’invito – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un appalto misto di lavori e servizi relativi alla rete di distribuzione elettrica secondaria in media tensione dello stabilimento del Poligrafico di Foggia. Importo: 771.504 € Scadenza: 12/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

