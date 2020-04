7 Aprile 2020

Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse. Lavori di adeguamento funzionale architettonico e impiantistico locali dedicati al servizio di microscopia piano seminterrato fabbricato a1 presso l’adr na1 per la realizzazione della facility di Bioimaging nell’ambito del Por Campania Fesr 2014-2020, progetto Ciro Campania Imaging infrastructure for research in oncology assegnato all’istituto di biochimica […]