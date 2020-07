3 Luglio 2020

Intervento di efficientamento energetico dell'edificio di via Madaro in Novoli 2, lotto funzionale: impianti per l'educazione – sport e legalità (palestra scuola media) a Novoli (LE). Importo: 270.968 € Scadenza: 23/7/2020