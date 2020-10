15 Ottobre 2020

Intervento di efficientamento energetico patrimonio comunale Lotto b impianto sportivo campo da calcio località Villa in Lenno e Lotto a per portici Sampietro località Tremezzo, a Tremezzina (CO). Importo: n.d. Scadenza: 20/10/2020 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi