13 Gennaio 2021

Avviso di preinformazione relativo a procedure di gara ad invito che verranno presumibilmente espletate nell’anno 2021 e suddiviso in 27 lotti. Interventi su impianti elettrici, centrali termiche, illuminazione, ecc. per edifici di Casa Spa di Firenze. Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

Potrebbe interessarti anche: