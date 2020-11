4 Novembre 2020

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria al fine di ridurre i consumi energetici degli edifici comunali di Alcara Li Fusi (ME). Importo: 217.527 € Scadenza: 18/11/2020 Bando (zip)