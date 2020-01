22 Gennaio 2020

Avviso per attivazione partenariato pubblico-privato attraverso project financing per realizzazione interventi efficientamento energetico ed adeguamento normativo e per lo svolgimento servizio di gestione comprensivo di fornitura di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Varedo (MB), mediante concessione di servizi (ex art. 183 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.) con diritto di […]