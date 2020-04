20 Aprile 2020

Avviso per l’affidamento in appalto dei lavori di adeguamento normativo funzionale e tecnico e interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio del comune di Candiolo (TO). Importo: 367.053 euro Scadenza: 2 maggio 2020 Bando (zip)