21 Febbraio 2020

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture di via torino e dell’edificio municipale di Guspini (VS). Importo: 1.350.477 euro Scadenza: 25 marzo 2020 Bando (zip)