1 Febbraio 2021

Procedura aperta per interventi di bonifica, demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via Scialoia/via Trevi a Milano. Sono inclusi lavori impiantistici ed elettrici. Importo: 38.096.411 € Scadenza: 12/4/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

