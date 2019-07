11 Luglio 2019

Il Comune di Peschiera Borromeo (MI) apre una procedura negoziata per installazione e gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico. La durata dell’appalto è stimata in 9 anni. Importo: non dichiarato Scadenza: 8 agosto 2019 Il bando (pdf)