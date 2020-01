29 Gennaio 2020

Il Comune di Belmonte Piceno (FM) ha aperto un avviso pubblico per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico. La concessione avrà una durata di 10 anni. Importo: non dichiarato Scadenza: 15 febbraio 2020 Il bando (zip)