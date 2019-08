20 Agosto 2019

Il Comune di Berzo inferiore (BS) apre un avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di rifacimento ed implementazione dell’impianto sportivo polivalente, con impianto fotovoltaico presso il polo scolastico sito in Via Nikolajewka. Importo: 56.500 euro Scadenza: 30 agosto 2019 Il bando