3 Ottobre 2019

Il Comune di Sutera (CL) apre un avviso pubblico per partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante installazione di pannelli fotovoltaici nel palazzo municipale. Importo: 35.415 euro Scadenza: 10 ottobre 2019 Il bando