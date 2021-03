2 Marzo 2021

Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di imprese interessate a presentare un’offerta per l’affidamento dell’installazione di impianto fotovoltaico, di relamping con corpi illuminanti a tecnologia led e impianto di climatizzazione in pompa di calore ad alta efficienza presso la scuola elementare botta di Cefalù (PA). Importo: 510.378 € Scadenza: 16/3/2021 Bando (zip) Bandi […]

