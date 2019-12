6 Dicembre 2019

Il Comune di Monte San Giusto (MC) ha pubblicato un avviso per la candidatura volta alla presentazione di una proposta progettuale inerente l’affidamento in concessione di stalli di parcheggio di proprietà comunale per l’installazione e gestione di impianti di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica. La concessione prevede una durata di 5 anni. Importo: […]