16 Marzo 2020

Avviso per manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’installazione e la gestione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati a Lavagna (GE). La durata dell’accordo è di 8 anni. Importo: n.d. Scadenza: 27 marzo 2020 Bando (zip)