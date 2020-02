28 Febbraio 2020

Avviso manifestazione d’interesse per affidare l’installazione e la gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio comunale di Stanghella (PD) su aree adibite a parcheggio e prossime a strutture pubbliche o di pubblico servizio. Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando (zip)