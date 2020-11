9 Novembre 2020

Bando per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica o ibridi a Palermo. La concessione ha la durata di 5 anni. Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi