24 Febbraio 2020

Reti intelligenti per l’installazione del sistema di accumulo in una scuola dell’infanzia nel comune di Carloforte (CI). Richiesta di preventivo per l’affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Importo: 52.098 euro Scadenza: 13 marzo 2020 Bando (zip)