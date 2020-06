22 Giugno 2020

Avviso manifestazione di interesse per la stipula di un protocollo di intesa per la realizzazione e successiva gestione di infrastruttura per ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale di Entratico (BG) e approvazione delle aree ritenute idonee alla installazione delle infrastrutture di ricarica. Importo: n.d. Scadenza: 8/7/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi