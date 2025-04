Realizzazione dell’infrastruttura di ricarica presso il deposito Atm Messina a Milano, per alimentare mezzi d’opera elettrici e veicoli elettrici. Ente appaltante: ATM, Azienda Trasporti Milanesi. Importo: 1.217.608 € Scadenza: 28/5/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus