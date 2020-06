8 Giugno 2020

Id sintel: 125187131. Avviso per la stipula di uno o più protocolli d’intesa per la realizzazione e successiva gestione di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettricia a Comun Nuovo (BG). Importo: n.d. Scadenza: 15 giugno 2020 Bando (zip)