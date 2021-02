3 Febbraio 2021

Richiesta di offerta per la fornitura in opera di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e opere accessorie, presso la sede ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15. Importo: 24.000 € Scadenza: 12/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

