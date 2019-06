14 Giugno 2019

Società Ambiente Frosinone SpA ha pubblicato un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse non vincolanti per l’individuazione di impianti di recupero energetico del combustibile da rifiuto cdr/css prodotto dallo stabilimento di proprietà della saf spa sito in Colfelice (FR). Importo: non dichiarato Scadenza: 28 giugno 2019 Il bando (pdf)