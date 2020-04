27 Aprile 2020

Procedura di gara non dichiarata. Avviso di selezione incarico professionale di consulenza tecnica relazione al progetto per realizzazione di impianto per la produzione di biometano da fonti rinnovabili in Strada Trinità da Lungi a Castellazzo Bormida (AL). Importo: 5.000 euro Scadenza: 3 maggio 2020 Bando (zip)