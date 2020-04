6 Aprile 2020

Procedura negoziata. Id sintel: 123315173. Incarico per l’analisi delle forniture di energia elettrica per Como Acqua srl, con calcolo e recupero delle accise sui consumi indebitamente versate nel periodo 2010-2011. Importo: n.d. Scadenza: 20 aprile 2020 Bando (zip)