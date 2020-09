1 Settembre 2020

Lavori di efficientamento energetico mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico nelle coperture dell'edificio scolastico di via Garibaldi ad Abbasanta (OR) (cup g91b20000160001 – cig da acquisirsi in fase di Rdo). Importo: 37.400 € Scadenza: 11/9/2020 Bando (zip)