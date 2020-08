7 Agosto 2020

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per i lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio di proprietà comunale a San Pietro di Morubio (VR). Importo: 36.000 € Scadenza: 10/8/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi