5 Agosto 2020

Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per l'espletamento di procedura negoziata per lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio di proprietà del comune di Isola Rizza (VR). Importo: 39.500 € Scadenza: 10/8/2020 Bando (zip)