Concessione mediante PPP di progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione e successiva gestione di un impianto fotovoltaico a Ravenna. Ente appaltante: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Importo: 100.379.903 € Scadenza: 19/5/2025 Bando (pdf)