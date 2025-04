Procedura negoziata senza bando per l’affidamento della realizzazione dell’impianto fotovoltaico del polo di innovazione tecnologica c/o la società Tecnodal s.r.l. situato in via Pasubio, 5 in comune di Dalmine (BG). Ente appaltante: stazione unica appaltante Provincia di Bergamo per conto della societa’ Tecnodal s.r.l. Importo: 383.700 € Scadenza: 18/5/2025 Bando (pdf) Bandi del giorno […]